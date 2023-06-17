Москвичам рассказали о погоде 17 июня

В субботу, 17 июня, в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В столице из-за жары установлен оранжевый уровень погодной опасности.

На станциях и вокзалах Московской железной дороги в связи с установившейся жаркой погодой будет организована раздача питьевой воды.