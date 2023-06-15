Погода без осадков и до 28°C жары ожидаются в Москве 15 июня

Переменная облачность, без осадков и до +28°C ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют 26…28°C тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до +12°C. В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах +24…+29°C. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до +9°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на этой неделе потеплеет до +26-28°C. Летняя погода, подчеркнул глава Гидрометцентра, сохранится в Москве до конца текущей недели, в отдельные дни воздух прогреется до +28°C. По его слова, благодаря потеплению начнется активный прогрев воды в столичных реках и озерах, в выходные ее температура достигнет отметки в +20°C. До этого Вильфанд сообщал, что нормальная теплая погода до +22-25°C ожидается в Центральной части России в середине июня.