$84.32+0.6891.07+0.68

Россиян предупредили о «редчайших» заморозках в середине июня

В середине июня на юге Сибири прогнозируются заморозки в ночное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Россиян предупредили о «редчайших» заморозках в середине июня
© ТАСС

По его словам, температура наружного воздуха будет опускаться в Хакасии, Туве, Алтайском крае, Иркутской области. Заморозки в середине июня на юге азиатской части страны — редчайшее событие. По словам эксперта, в ряде субъектов термометры будут показывать 3 градуса мороза.

Тем временем, 15 и 16 июня в Москве ожидается жаркая погода. Как сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, потеплеет до 28–29 градусов, однако на предстоящих выходных будет немного прохладнее.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители