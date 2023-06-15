Россиян предупредили о «редчайших» заморозках в середине июня

В середине июня на юге Сибири прогнозируются заморозки в ночное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, температура наружного воздуха будет опускаться в Хакасии, Туве, Алтайском крае, Иркутской области. Заморозки в середине июня на юге азиатской части страны — редчайшее событие. По словам эксперта, в ряде субъектов термометры будут показывать 3 градуса мороза.