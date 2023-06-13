40-градусная жара придет в Приморье

В конце недели в Приморье вернется летняя и жаркая погода. В некоторых районах края температура воздуха прогреется до +40 градусов.

По данным автора портала «Маглипогода», жара будет наблюдаться с 16 по 18 июня. К выходным воздух прогреется до +36…+40 градусов. По данным народного синоптика, очень жаркая погода будет наблюдаться во многих районах края. На побережье будет душно.