В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за ветра

Там уточнили, что на всей территории региона, кроме Ольского муниципального образования и города Магадана, существует вероятность чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе ЖКХ, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.