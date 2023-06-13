Москвичам назвали сроки наступления «настоящего лета»

В среду, 14 июня, в Москву придет «настоящее лето», Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, воздух в столице прогреется до плюс 26-28 градусов.

Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже плюс 21-23 градуса. 14 числа воздух ночью будет прогреваться до 8-13 градусов, а днем — до 24-26 градусов, а 15 июня уже будет до плюс 26-27 градусов, — рассказал метеоролог.

Он отметил, что такая погода сохранится до конца недели. В отдельные дни столбики термометров будут подниматься до 28-градусной отметки.

Благодаря потеплению, начнется активный прогрев воды в водоемах Москвы. В ближайшие выходные ее температура составит порядка 19-20 градусов со знаком плюс.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие две ночи Томскую, Кемеровскую, Тюменскую области, Пермский край и еще ряд регионов России ожидают заморозки до минус двух — минус пяти градусов. По его словам, это будет мощное вторжение холода после 40-градусной жары.