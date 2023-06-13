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Москвичам назвали сроки наступления «настоящего лета»

В среду, 14 июня, в Москву придет «настоящее лето», Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, воздух в столице прогреется до плюс 26-28 градусов.

Москвичам назвали сроки наступления «настоящего лета»
© ТАСС

Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже плюс 21-23 градуса. 14 числа воздух ночью будет прогреваться до 8-13 градусов, а днем — до 24-26 градусов, а 15 июня уже будет до плюс 26-27 градусов, — рассказал метеоролог.

Он отметил, что такая погода сохранится до конца недели. В отдельные дни столбики термометров будут подниматься до 28-градусной отметки.

Благодаря потеплению, начнется активный прогрев воды в водоемах Москвы. В ближайшие выходные ее температура составит порядка 19-20 градусов со знаком плюс.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие две ночи Томскую, Кемеровскую, Тюменскую области, Пермский край и еще ряд регионов России ожидают заморозки до минус двух — минус пяти градусов. По его словам, это будет мощное вторжение холода после 40-градусной жары.

Также синоптики рассказали, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.

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