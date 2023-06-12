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В 11 регионах России прогнозируют заморозки

Томскую, Кемеровскую, Челябинскую, Тюменскую области, Пермский край и несколько других регионов России ожидают заморозки в ближайшие две ночи. Об этом сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В 11 российских региона придут заморозки
© РИА Новости

"13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35-40 градусов - Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода", - сказал он.

По словам Вильфанда, заморозки также ожидают регионы Уральского и Приволжского федеральных округов в ближайшие ночи.

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"Заморозкам до -2 градусов также будут подвержены Челябинская, Свердловская, Курганская области, а на юге Тюменской области они будут до -5 градусов. В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае также будут заморозки до -3 градусов", - отметил он.

Метеоролог также добавил, что в Иркутской области прогнозируются заморозки до -2 градусов.

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