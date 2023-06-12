В 11 российских региона придут заморозки

"13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35-40 градусов - Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода", - сказал он.