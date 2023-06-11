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Прогноз погоды: В Москве ожидаются переменная облачность и до 18 градусов тепла

Переменная облачность и температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются переменная облачность и до 18 градусов тепла
© ТАСС

Днем в столице будет от 16 до 18 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 6 градусов. "Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.

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