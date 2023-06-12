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Синоптики пообещали москвичам сухую погоду 12 июня

В понедельник, 12 июня, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Синоптики пообещали москвичам сухую погоду 12 июня
© АГН Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–19 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–17 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6–9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

На текущей неделе в столице ожидается теплая погода без осадков, похолодание покинет Москву после выходных. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозу специалиста, на этой неделе дневные температуры будут находиться в пределах плюс 20–25 градусов, ночные составят плюс 8–13 градусов.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «ВМ» также подтвердил, что температура воздуха в столице начнет постепенно подниматься с начала этой недели. А также рассказал, когда она достигнет плюс 28 градусов.

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