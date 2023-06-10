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Вильфанд предупредил жителей Подмосковья о заморозках ночью 11 июня

Ночью 11 июня в Московской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Мы приняли решение сегодня выпустить предупреждение о том, что в Московской области, особенно в восточных регионах, в ночь на 11 июня прогнозируются заморозки до 0 — минус 2 градусов, — сказал он.

Резкое понижение температуры связано с высоким давлением и малооблачным небом в столичном регионе. При этом заморозки продлятся недолго: минимальные температуры будут в 03:00–04:00, а дальше солнце взойдет, и солнечные лучи начнут прогревать поверхность, цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Россиян предупредили о наступлении феноменального природного явления

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей в субботу, 10 июня, ожидает скандинавская прохлада без осадков. Температура воздуха днем в городе будет держаться на отметке плюс 16–18 градусов, по области — плюс 15–20.

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