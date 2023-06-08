Гидрометцентр РФ оценил мировые погодные показатели в мае

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил во время пресс-конференции, что во всем мире май 2023 года стал вторым самым теплым за историю наблюдений и уступил маю 2016 года на 0,1°C. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Северном полушарии май занимает 2-3 место среди самых теплых лет, хотя в России он был около нормы, а вот по глобусу месяц был вторым самым теплым и только на 0,1 градуса уступил рекордному маю 2016 года", - сказал синоптик.

По его словам, в то же время, в 2023 году май стал самым теплым в истории для поверхности морей и океанов.

Ранее Вильфанд заявил, что нормальная теплая погода до +22-25°C ожидается в Центральной части России в середине июня.

Также Вильфанд рассказывал, что в предстоящие выходные, 10 и 11 июня, столбики термометров покажут до +17–18°C.