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Прогноз погоды: Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве

О характерном для начала мая похолодании предупредил москвичей в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам синоптика, оно начнется в выходные.

«Мы переместимся на месяц назад, ведь такой температурный фон больше характерен для первой декады мая. Вместе с тем, солнце днем все равно будет прогревать город, не ожидается осадков, сильного ветра», — сказал он.

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Так, в субботу, 10 июня, днем воздух прогреется до плюс 17-18 градусов, но ночью будет до трех-семи градусов тепла. Такая температура ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, отметил метеоролог.

Ранее синоптик спрогнозировал погоду до конца июня в Москве.

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