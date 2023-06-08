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Прогноз погоды: В Москве ожидается до 23 градусов тепла

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается до 23 градусов тепла
© РИА Новости

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на пятницу - до плюс 9 градусов.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

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