В Москве ожидается до 23 градусов тепла

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на пятницу - до плюс 9 градусов.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.