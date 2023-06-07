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Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек

Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в зоне риска подтопления оказались свыше 22 тысяч жителей. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, пишут «Ведомости».

Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек
© Alexey Konovalov / TASS / Reuters

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, последствия от затопления гораздо тяжелее для левого берега Днепра. Он также указал на то, что нанесен большой ущерб зданиям и другому имуществу.

При этом самым пострадавшим населенным пунктом стала Новая Каховка. Как сообщил мэр города Владимир Леонтьев, разрушена часть линий электропередачи, некоторые районы обесточены.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил киевские власти в преднамеренной диверсии на Каховской ГЭС. По его мнению, одной из целей диверсии являлась попытка лишить Крым воды.

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