Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек

Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в зоне риска подтопления оказались свыше 22 тысяч жителей. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, пишут «Ведомости».

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По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, последствия от затопления гораздо тяжелее для левого берега Днепра. Он также указал на то, что нанесен большой ущерб зданиям и другому имуществу.

При этом самым пострадавшим населенным пунктом стала Новая Каховка. Как сообщил мэр города Владимир Леонтьев, разрушена часть линий электропередачи, некоторые районы обесточены.