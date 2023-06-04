В воскресенье в столице ожидается солнечная погода и до +17°С

В Москве в воскресенье, 4 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По информации синоптиков, днем в столице ожидается +15...+17°С. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до +5...+7°С. Согласно прогнозу метеорического центра, в Москве будет западный ветер с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.