$80.88-0.0987.10+0.52

Прогноз погоды: В воскресенье в столице ожидается солнце и до +17°С

В Москве в воскресенье, 4 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В воскресенье в столице ожидается солнечная погода и до +17°С
© РИА Новости

По информации синоптиков, днем в столице ожидается +15...+17°С. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до +5...+7°С. Согласно прогнозу метеорического центра, в Москве будет западный ветер с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаила Леус заявлял, что температура воздуха ночью 3 июня в Московском регионе, вероятно, опустится до 0°C, в связи с чем могут быть заморозки. До этого Леус объяснил июньское похолодание в Москве. По его словам, в столице сейчас фиксируется "обратный ход температур".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий