В воскресенье в столице ожидается солнечная погода и до +17°С

В Москве в воскресенье, 4 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По информации синоптиков, днем в столице ожидается +15...+17°С. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до +5...+7°С. Согласно прогнозу метеорического центра, в Москве будет западный ветер с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаила Леус заявлял, что температура воздуха ночью 3 июня в Московском регионе, вероятно, опустится до 0°C, в связи с чем могут быть заморозки. До этого Леус объяснил июньское похолодание в Москве. По его словам, в столице сейчас фиксируется "обратный ход температур".