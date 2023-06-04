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В Кургане побит рекорд по жаре 1955 года

В Кургане уже несколько дней подряд стоит аномальная жара. Превышен температурный максимум июня 1955 года. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45-погода в Кургане».

В Кургане побит рекорд по жаре 1955 года
© РИА Новости

«Вечером 3 июня зафиксирован в Кургане температурный рекорд — 38,8 градусов жары. Предыдущий максимум был в 1955 году (3 июня — 34,4 градуса)», — написано в посте.

Курган снова, как утверждают метеорологи, возглавил рейтинг самых жарких мест России. Днем 3 июня — Курган, Макушино и Шадринск стали самыми жаркими городами в стране.

Ранее URA.RU писало, что Курган попал 2 июня в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Температура в городе была 36,4 градусов в 14 часов дня.

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