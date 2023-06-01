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Прогноз погоды: В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 23 градусов

Переменная облачность и преимущественно без осадков ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам рассказали о погоде в первый день лета
© ТАСС

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 8 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 19 до плюс 24 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

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