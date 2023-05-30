Москвичей предупредили о переносе начала купального сезона

О переносе начала купального сезона из-за холодных ночей предупредил москвичей в беседе с агентством городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

Синоптик уточнил, что при ночной температуры ниже плюс 10 градусов нагревшаяся за день поверхность водоемов интенсивно отдает это накопленное тепло. Купальный сезон, по его словам, начинается при температуре выше плюс 20-23 градусов днем и не менее плюс 12-13 градусов ночью.