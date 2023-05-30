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Прогноз погоды: Москвичей предупредили о переносе начала купального сезона

О переносе начала купального сезона из-за холодных ночей предупредил москвичей в беседе с агентством городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о переносе начала купального сезона
© Агентство «Москва»

Синоптик уточнил, что при ночной температуры ниже плюс 10 градусов нагревшаяся за день поверхность водоемов интенсивно отдает это накопленное тепло. Купальный сезон, по его словам, начинается при температуре выше плюс 20-23 градусов днем и не менее плюс 12-13 градусов ночью.

Сейчас температура воды в водоемах столичного региона достигает 17 градусов тепла, а комфортной считаются показатели в плюс 21-22 градуса. До середины июня начинать купание рано, отметил Вильфанд.

Ранее жители Подмосковья открыли купальный сезон и попали на видео.

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