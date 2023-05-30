Москвичам рассказали о погоде 30 мая

Согласно данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов. Скорость ветра переменных направлений составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее предупредил, что в первую субботу июня в столице может похолодать до плюс 11 градусов. По его словам, такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы. До этого главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура в Москве может подняться до 30 градусов в июне. Она, однако, призвала не ожидать жары в первые десять дней месяца.