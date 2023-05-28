$79.97-0.0285.92+0.04

МЧС распространило предупреждение о дожде и грозе в Москве

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, местами грозе, граде и сильном ветре до вечера воскресенья.

МЧС распространило предупреждение о дожде и грозе в Москве
© РИА Новости

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 20:00 мск 28 мая в Москве ожидается дождь, местами гроза, град, усиление северо-западного ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка министерства.

МЧС в связи с непогодой рекомендует водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев. "Пешеходам, находящимся на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями", - добавили в главке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий