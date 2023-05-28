МЧС распространило предупреждение о дожде и грозе в Москве

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, местами грозе, граде и сильном ветре до вечера воскресенья.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета , в ближайший час и до 20:00 мск 28 мая в Москве ожидается дождь, местами гроза, град, усиление северо-западного ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка министерства.

МЧС в связи с непогодой рекомендует водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев. "Пешеходам, находящимся на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями", - добавили в главке.