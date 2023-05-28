Прогноз погоды: Похолодание в Москве в воскресенье достигнет максимума
Этот май войдет в число самых капризных – из жары в холод и обратно. Температурные качели почувствовали во всех странах Содружества. В Беларуси и Армении последний месяц весны выдался достаточно прохладным. Да и в российских регионах май был совсем неласковым и напоследок тоже показал свой характер.
В Москве, например, с пятницы началось климатическое лето. Считается, что именно 26 мая температура воздуха по средним многолетним значениям начинает превышать отметку в +15°. Но в субботу холодный атмосферный фронт все испортил и снова вернул нас на несколько весенних дней назад. Столбики термометров в столице дотянутся всего до +17…+19°. В воскресенье похолодание достигнет максимума: температура днем еле-еле преодолеет отметку в +15°, а в ночь на понедельник опустится до +5…+7°. Но зато с понедельника ситуация в атмосфере кардинально изменится. Воздух будет прогреваться до +22°.
А на юг России в последние майские дни зачастили грозы с градом. В Краснодарском крае и Адыгее выпали осадки размером с куриное яйцо. От непогоды пострадал один человек, десятки домов получили повреждения. Фермеры и дачники подсчитывают ущерб после стихии. Размер некоторых градин достигал 20 миллиметров. Фактически с неба падали ледяные шары, больше похожие на теннисные мячи.
А еще этот май оказался богат на температурные рекорды и точно запомнится северянам аномальной жарой. За месяц в Мурманске обновились сразу четыре рекорда. 15 мая воздух в городе прогрелся до +22,4, что оказалось выше показателя от 1963 года, тогда термометры показали +21,8. Второй рекорд был установлен на следующий день 16 мая: +22 против +20,3 в 1977 году. Ну и наконец самым теплым стало 21 число. В Мурманске было теплее, чем даже в Сочи – почти +23. Был побит рекорд 1937 года, тогда воздух прогрелся до +19,5.