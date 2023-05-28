Похолодание в Москве в воскресенье достигнет максимума

Этот май войдет в число самых капризных – из жары в холод и обратно. Температурные качели почувствовали во всех странах Содружества. В Беларуси и Армении последний месяц весны выдался достаточно прохладным. Да и в российских регионах май был совсем неласковым и напоследок тоже показал свой характер.

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В Москве, например, с пятницы началось климатическое лето. Считается, что именно 26 мая температура воздуха по средним многолетним значениям начинает превышать отметку в +15°. Но в субботу холодный атмосферный фронт все испортил и снова вернул нас на несколько весенних дней назад. Столбики термометров в столице дотянутся всего до +17…+19°. В воскресенье похолодание достигнет максимума: температура днем еле-еле преодолеет отметку в +15°, а в ночь на понедельник опустится до +5…+7°. Но зато с понедельника ситуация в атмосфере кардинально изменится. Воздух будет прогреваться до +22°.

А на юг России в последние майские дни зачастили грозы с градом. В Краснодарском крае и Адыгее выпали осадки размером с куриное яйцо. От непогоды пострадал один человек, десятки домов получили повреждения. Фермеры и дачники подсчитывают ущерб после стихии. Размер некоторых градин достигал 20 миллиметров. Фактически с неба падали ледяные шары, больше похожие на теннисные мячи.