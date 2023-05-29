Когда в Приморье придет 30-градусная жара

В Приморье в ближайшие дни будет наблюдаться неустойчивая погода. В некоторых районах возможны осадки.

Как передает портал «Примпогода», в понедельник, 29 мая, местами в крае пройдут кратковременные грозовые дожди. Максимальные температуры воздуха будут в пределах +18…+26 °C, прохладнее будет на побережье Тернейского района +8…+16 °C.

Во вторник и среду, 30 и 31 мая, в Приморье будет солнечно. Однако ночью температура воздуха вновь пойдет на понижение и будет в пределах +1…+9 °C, теплее будет на побережье +10…+13°C. Днем во вторник воздух прогреется до +25 °C, в среду до +29 °C градуса выше.

Во Владивостоке в ближайшие дни будет солнечно. В понедельник воздух прогреется до +24 °C. В последующие дни станет прохладнее – температура понизится на 1 – 3 градуса.