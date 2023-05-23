Вильфанд назвал регионы, в которых уже начинается лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде российских регионов уже устанавливает летняя погода. Об этом сообщает «МК».

По его словам, летняя температура отмечается в Ненецком автономном округе, который находится севере европейской части страны. Температура воздуха в нем на 13-14 градусов выше климатической нормы.

Также выше нормы воздух прогрелся в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, в Карелии, Коми, в Приволжском федеральном округе, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.