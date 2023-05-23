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Прогноз погоды: Синоптики предупредили москвичей о дожде 23 мая

Во вторник, 23 мая, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти дождь.

Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 23 мая
© РИА Новости

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11–16 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 98 процентов, передает портал «Метеоновости».

В Краснодарском, Ставропольском краях, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и республиках Северного Кавказа ожидаются сильные дожди в ближайшие дни. На юге европейской части России они будут сопровождаться градом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

С 22:30 22 мая до 09:00 23 мая в столице ожидается туман с ухудшением видимости от 100 до 500 метров. Водителям рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть внимательнее за рулем.

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