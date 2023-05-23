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Прогноз погоды: Жителей европейской части России предупредили о дождях и граде

Жителей европейской части России в ближайшие дни ждут дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Жителей европейской части России предупредили о дождях и граде
© globallookpress.com

Он спрогнозировал, что на европейской части страны пройдут «заметные осадки».

«В Москве, например, за рабочие дни недели выпадет от 35 до 50 процентов месячной нормы осадков», — предупредил он.

Сильные дожди пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа. Кроме того, дожди будут в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях.

Вильфанд добавил, что помимо дождей, на юге европейской части России прогнозируется град. Он добавил, что может потребоваться разгон облаков для защиты виноградников.

«Там ожидаются сильные грозовая деятельность и градобитие. Думаю, что там будет активное воздействие на погоду», — объяснил он.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что самым жарким годом в истории будет 2025-й или 2026-й.

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