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Прогноз погоды: В Новосибирской области ожидаются ночные заморозки

На этой неделе в Новосибирской области могут быть перепады температуры от -3 до +25 градусов.

В Новосибирской области ожидаются ночные заморозки
© Открытые источники

Ночные заморозки ожидаются не на всей территории региона, а лишь в некоторых районах на востоке и юго-востоке 24 и 25 мая.

«У нас будет проходить холодный фронт арктического происхождения. Он проходит практически без осадков, проявляет себя только изменением температуры», - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Небольшие дожди могут пройти 25 мая по северо-западу области, а 26 мая - в центральном и восточном районах.

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