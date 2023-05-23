В Новосибирской области ожидаются ночные заморозки

На этой неделе в Новосибирской области могут быть перепады температуры от -3 до +25 градусов.

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Ночные заморозки ожидаются не на всей территории региона, а лишь в некоторых районах на востоке и юго-востоке 24 и 25 мая.

«У нас будет проходить холодный фронт арктического происхождения. Он проходит практически без осадков, проявляет себя только изменением температуры», - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.