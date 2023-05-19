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Вильфанд предупредил о ливнях и грозах в Москве в воскресенье

В ближайшие пять-шесть дней в Москве ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что в пятницу, 21 мая, небольшие дожди перейдут в ливень с грозой и усилением ветра.

По его словам, уже сегодня, 19 мая, в столице будет облачно с прояснениями, а местами пройдут кратковременные дожди. Температура упадет сразу на 8 градусов, до +17-19 градусов.

«В субботу и воскресенье аналогичная температура днем, но если в первый выходной еще будет местами небольшой дождь, то 21 мая — непродолжительные ливни, условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 м/с», — сказал он.

Пасмурная погода сохранится и в начале следующей недели. Вместе с тем, 22 и 23 мая уже будет теплее — от +18 до +23 градусов.

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Возвращение тепла в столицу можно ожидать ближе к середине следующей недели, подчеркнул Вильфанд. По его словам, тогда воздух снова прогреется до +25 градусов.

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