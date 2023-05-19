В ближайшие пять-шесть дней в Москве ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что в пятницу, 21 мая, небольшие дожди перейдут в ливень с грозой и усилением ветра.

По его словам, уже сегодня, 19 мая, в столице будет облачно с прояснениями, а местами пройдут кратковременные дожди. Температура упадет сразу на 8 градусов, до +17-19 градусов.

«В субботу и воскресенье аналогичная температура днем, но если в первый выходной еще будет местами небольшой дождь, то 21 мая — непродолжительные ливни, условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 м/с», — сказал он.

Пасмурная погода сохранится и в начале следующей недели. Вместе с тем, 22 и 23 мая уже будет теплее — от +18 до +23 градусов.