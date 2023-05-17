$79.98+0.8887.16+1.08

Потоп отменяется: на Каховской ГЭС начали контролируемый сброс воды

Высокий уровень воды в Каховском водохранилище стал причиной беспокойства жителей. Если зимой они отмечали крайнее его понижение, то в начале мая вода, как утверждалось, дошла до критической отметки. Это на 2,5 метра выше нормы.

Потоп отменяется: на Каховской ГЭС начали контролируемый сброс воды
© Российская Газета

Особенно тревожно было в населенных пунктах Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра. Их защищает дамба, но если она не выдержит, в зоне затопления окажутся десятки тысяч людей.

Видео дня

Специалисты причиной повышения воды называют половодье и неконтролируемый сброс на гидроэлектростанции выше по течению, в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся под контролем Украины. Также указывали на обстрелы Каховской ГЭС, из-за которых она частично повреждена и ей требуется ремонт, что тоже могло повлиять на уровень воды.

Но последняя официальная информация носит совсем другой характер.

- На самом деле никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет. Да, дует сильный ветер, бьет волна. Это обычные сезонные явления, так бывает весной. Каховская ГЭС начала сброс воды - ситуация полностью контролируемая, - заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. - Сказки о "затоплении левобережья", которые распространяет киевский режим, направлены на то, чтобы запугать наших людей и посеять панику.

Последняя информация об уровне воды в Днепре в Херсонской области поступила от администрации Новокаховского городского округа. Оперативная группа регионального управления МЧС выезжала для обследования гидротехнического сооружения.

Установлено, что вода поднялась до 17,06 метра, что на метр ниже критического уровня, но на столько же выше среднего показателя. За месяц прирост составил 2 метра 43 сантиметра. Сейчас обстановка стабильная, ухудшения не прогнозируется. Специалисты обследовали станцию первого подъема воды Северо-Крымского канала, там подтопления нет. На Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды.

Справка "РГ"

Каховскую ГЭС строили с 1950 по 1956 год. Для возведения и последующей эксплуатации гидроэлектростанции построили город Новая Каховка. Годовая выработка электроэнергии - почти полтора миллиарда киловатт-часов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий