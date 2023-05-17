Потоп отменяется: на Каховской ГЭС начали контролируемый сброс воды

Высокий уровень воды в Каховском водохранилище стал причиной беспокойства жителей. Если зимой они отмечали крайнее его понижение, то в начале мая вода, как утверждалось, дошла до критической отметки. Это на 2,5 метра выше нормы.

Особенно тревожно было в населенных пунктах Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра. Их защищает дамба, но если она не выдержит, в зоне затопления окажутся десятки тысяч людей.

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Специалисты причиной повышения воды называют половодье и неконтролируемый сброс на гидроэлектростанции выше по течению, в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся под контролем Украины. Также указывали на обстрелы Каховской ГЭС, из-за которых она частично повреждена и ей требуется ремонт, что тоже могло повлиять на уровень воды.

Но последняя официальная информация носит совсем другой характер.

- На самом деле никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет. Да, дует сильный ветер, бьет волна. Это обычные сезонные явления, так бывает весной. Каховская ГЭС начала сброс воды - ситуация полностью контролируемая, - заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. - Сказки о "затоплении левобережья", которые распространяет киевский режим, направлены на то, чтобы запугать наших людей и посеять панику.

Последняя информация об уровне воды в Днепре в Херсонской области поступила от администрации Новокаховского городского округа. Оперативная группа регионального управления МЧС выезжала для обследования гидротехнического сооружения.

Установлено, что вода поднялась до 17,06 метра, что на метр ниже критического уровня, но на столько же выше среднего показателя. За месяц прирост составил 2 метра 43 сантиметра. Сейчас обстановка стабильная, ухудшения не прогнозируется. Специалисты обследовали станцию первого подъема воды Северо-Крымского канала, там подтопления нет. На Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды.

Справка "РГ"