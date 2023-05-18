Синоптики пообещали жителям Москвы теплую погоду 18 мая

В четверг, 18 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность и сухая погода.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 19–22 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве в среду, 17 мая, достигла максимальных значений с начала года. Столбики термометров показывали до плюс 23,5 градуса. Об сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.