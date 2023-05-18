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Прогноз погоды: Синоптики пообещали жителям Москвы тепло 18 мая

В четверг, 18 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность и сухая погода.

Синоптики пообещали жителям Москвы теплую погоду 18 мая
© АГН Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 19–22 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве в среду, 17 мая, достигла максимальных значений с начала года. Столбики термометров показывали до плюс 23,5 градуса. Об сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус назвал четверг, 18 мая, последним жарким днем в Москве. Также Леус подчеркнул, что следующая рабочая неделя и вовсе отличится большим количеством дождей.

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