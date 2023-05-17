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Прогноз погоды: Синоптик дал прогноз на предстоящее лето в Москве

Прогноз на предстоящее лето в Москве дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с радио Sputnik он заявил, что температура в городе немного превысит норму.

Синоптик дал прогноз на предстоящее лето в Москве
© Виталий Смольников / Коммерсантъ

Специалист уточнил, что о рекордных показателях жары речь не идет, однако средняя температура будет на полтора градуса выше многолетних значений. При этом в некоторые дни будет теплее, а в какие-то холоднее, отметил он.

В начале лета во многих регионах страны ожидается засуха, что скажется на повышении пожарной опасности, предупредил синоптик.

Ранее москвичам спрогнозировали июльское тепло во второй декаде мая.

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