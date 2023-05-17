Синоптик дал прогноз на предстоящее лето в Москве

Прогноз на предстоящее лето в Москве дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с радио Sputnik он заявил, что температура в городе немного превысит норму.

Специалист уточнил, что о рекордных показателях жары речь не идет, однако средняя температура будет на полтора градуса выше многолетних значений. При этом в некоторые дни будет теплее, а в какие-то холоднее, отметил он.