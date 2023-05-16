В Москве ожидаются облачная погода и до 22 градусов тепла

Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.