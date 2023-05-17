Какой будет погода в Москве этим летом

Середина мая в Москве ожидается по-летнему теплой. Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, воздух в столице на этой неделе будет прогреваться от 22 до 24 градусов.

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— В четверг даже приблизимся и, возможно, преодолеем отметку в 25 градусов тепла. Это уже совсем летняя погода, — сказал Вильфанд.

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Если еще неделю назад в Москве отмечалась аномально холодная погода, то прогнозируемое тепло на четыре градуса выше нормы скорее соответствует концу июня, нежели маю.

— Осадков не ожидается, только в пятницу возможен совсем небольшой дождь, — сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения.

— В Москве его индекс будет близок к высокому, нужно быть осторожным, — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Лето в Центральной России действительно ожидается теплое, но температура будет всего на полтора-два градуса выше климатической нормы. Дефицит осадков, согласно данным центра погоды «Фобос», составит не более 10 процентов. Самыми засушливыми будут начало и конец лета. В целом же среднее нормальное значение температуры летом в Москве считается 20–25 градусов тепла днем и от ноля до 15 градусов ночью. Сорокаградусные температуры характерны для климата аравийских пустынь.

Градусник зашкалил

Несмотря на то что 40 градусов для Москвы явно перебор, в столице были очень жаркие годы.

1901 год. Пик засухи в этом году пришелся на 21 июня, когда было зафиксировано 34,7 градуса.1917 год. До сих пор не побиты суточные рекорды 30 июня — 33,5 градуса и 3 июля — 32,2 градуса.1938 год. В Москве наблюдалась аномально теплая погода. Синоптики отмечают, что до сих пор не побиты восемь суточных рекордов.1972 год. Все три месяца были аномально теплыми. Жара 25–30 градусов установилась во второй половине августа и не спадала до конца месяца. Дождей не было.1999 год. Рекордно теплым был весь июнь, 18 дней дневная температура была 28–32 градуса.2010 год. В результате затяжной засухи и жары загорелись подмосковные торфяники, столицу заволокло дымом. Самый жаркий день — 29 июля — до 38,2 градуса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шувалов, метеоролог:

— Я бы обозначил середину месяца как период затянувшегося бездождья. При этом температура будет испытывать колебания. В выходные также сохранится сухая и солнечная погода. Будет держаться высокое атмосферное давление, около 752–754 миллиметров ртутного столба. Всю неделю ветер будет северных и восточных направлений.

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