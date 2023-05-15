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Прогноз погоды: Вильфанд спрогнозировал самый жаркий день наступившей недели в Москве

Самый жаркий день на этой неделе в беседе с ТАСС назвал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд спрогнозировал самый жаркий день наступившей недели в Москве
© Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Специалист сообщил, что уже в понедельник, 15 мая, в Москве будет до плюс 19-21 градуса и будет расти на один градус в день вплоть до четверга, 18 мая. В этот день воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов.

Метеоролог также предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения в Москве.

«Она такая же, как в июле», — цитирует его ТАСС.

Синоптик посоветовал избегать солнца, особенно в полуденные часы.

Ранее пережившие смог россияне поделились воспоминаниями об аномально жарком лете.

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