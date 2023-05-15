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Вильфанд спрогнозировал заморозки в ряде регионов России

В ряде регионов России в ближайшие дни температура воздуха упадет ниже климатической нормы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, жители Иркутской, Омской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Красноярского края, Хакасии, а также Башкортостана ощутят заморозки до -3 градусов. Также похолодание может прийти в Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую области, а также в Пермский край и Башкортостан.

«В Иркутской области и Хакасии температурный фон также на 4–6 градусов ниже нормы ожидается в конце рабочей недели», — добавил глава Гидрометцентра России.

Ниже нормы на 4-6 градусов воздух может охладиться на юге Западной Сибири, Омской, Томской областей, а также в Красноярском крае, подчеркнул Вильфанд.

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