В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 19 градусов

Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от плюс 17 до плюс 19 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до 7 градусов тепла.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от плюс 15 до 20 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов.