В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 19 градусов

Прогноз погоды: Москвичам пообещали до плюс 19 градусов
Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от плюс 17 до плюс 19 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до 7 градусов тепла.
"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.
В Подмосковье днем температура будет колебаться от плюс 15 до 20 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов.
Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.