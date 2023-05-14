Синоптик предрек свердловчанам возвращение заморозков

В Свердловскую область 14 мая вернутся похолодания и заморозки. В регион придет холодный атмосферный фронт, считает синоптик Алексей Пулин.

«В воскресенье 14 мая через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, за которым в регион поступит более холодная воздушная масса. Поступившая на Средний Урал холодная воздушная масса приведет к заморозкам в ночь на понедельник», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, днем на территории Свердловской области 14 мая температура будет от +11 до +19 градусов. При этом в Екатеринбурге, согласно прогнозу Пулина, ожидается температура в пределах +12 — +14 градусов тепла.