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Прогноз погоды: 12 мая стало самым теплым днем с начала весны в Москве

Синоптики зафиксировали в пятницу, 12 мая, максимум температуры с начала весны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

12 мая стало самым теплым днем с начала весны в Москве
© Москва 24/Александр Авилов

"К 15:00 воздух на главной метеостанции города на ВДНХ прогрелся до 21,2 градуса. Сегодня самый теплый день весны", – говорится в сообщении.

Представитель метеобюро поделился, что предыдущий максимум был отмечен 24 апреля. На тот момент столбики термометров показали 21,1 градуса. Уточняется, что температурный рекорд дня принадлежит 12 мая 1921 года. Тогда синоптики зафиксировали 28,6 градуса.

По информации метеобюро, первая декада мая в Москве была на 4 градуса ниже климатической нормы. При этом в субботу в столице погода ожидается еще более теплой, синоптики прогнозируют до 23 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 12 мая воздух в Москве впервые за месяц прогрелся до 20 градусов. Подобный показатель отметили в полдень на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ.

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