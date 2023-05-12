Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные

Прогноз погоды: Вильфанд пообещал москвичам по-июньски теплые выходные
В предстоящие выходные, 13-14 мая, в Москву придет июньское тепло - в субботу столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, по области - до плюс 24. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В субботу будет самый теплый день первой половины мая. Будет много солнца, температура днем - плюс 21-23 градуса, а по области - даже до плюс 24 градусов. Ночью минимальные температуры - плюс 6-8 градусов, а в центре города - плюс 11-13 градусов. Это значит, что завтрашний день будет июньский, и уже в 9:00 будет плюс 15 градусов. Существенных осадков не ожидается, но по области местами возможен кратковременный дождь. Это совсем небольшие майские дождики, после которых - опять солнышко», - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в воскресенье температура останется теплой и комфортной.
«Температура ночью - плюс 7-9 градусов, в центре города - плюс 10-12 градусов, а днем - плюс 17-19 градусов. Небольшое понижение, но температура около нормы, и о тех холодах, которые были в начале мая, можно потихоньку забывать. В воскресенье также будет преимущественно без осадков», - подчеркнул синоптик.
Вильфанд призвал использовать защитные кремы от солнца в послеполуденные часы.
«Начиная с этих выходных в Москве уже можно в послеполуденные часы использовать защитные кремы, потому что солнечная энергия в мае и июле примерно одинаковая. Особенно важно начать использовать кремы для детей, потому что в период с 12:00 до 14:00 ультрафиолетовый индекс достигает значения «пять». Пусть это небольшой промежуток времени, но это нужно делать», - пояснил он.