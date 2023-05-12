Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные

«В субботу будет самый теплый день первой половины мая. Будет много солнца, температура днем - плюс 21-23 градуса, а по области - даже до плюс 24 градусов. Ночью минимальные температуры - плюс 6-8 градусов, а в центре города - плюс 11-13 градусов. Это значит, что завтрашний день будет июньский, и уже в 9:00 будет плюс 15 градусов. Существенных осадков не ожидается, но по области местами возможен кратковременный дождь. Это совсем небольшие майские дождики, после которых - опять солнышко», - сказал Вильфанд.