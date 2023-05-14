Москвичам рассказали о погоде 14 мая

В последний день недели, 14 мая, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 17 до 19 градусов, по области – от 15 до 20 градусов. Скорость северного ветра, по прогнозу синоптиков, составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление в столице – 755 миллиметров ртутного столба. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о потеплении, которое ожидается во второй половине следующей недели и которое окажется выше климатической нормы на 1–2 градуса. До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что, по предварительным прогнозам, предстоящий летний сезон в России будет немного засушливым, а по температуре умеренным.