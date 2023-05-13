Москвичей в субботу ожидает теплая погода до +23 градусов

В субботу, 13 мая, В Москве будет по-настоящему летнее тепло. Воздух в российской столице прогреется до +23 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

В небе будет переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. Ветер будет северо-западным, с порывами до 10 метров в секунду. Давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе, а в воскресенье температура незначительно понизится, пройдут дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.