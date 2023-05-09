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Теплая погода без дождей ожидает москвичей на праздник 9 мая

В Москве на праздничный день 9 мая не ожидается осадков, погода будет относительно теплой и ясной. Воздух прогреется до 16 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

В течение дня температура будет варьироваться от 14 до 16 градусов выше нуля. К ночи заметно похолодает, столбики термометров покажут отметку всего в 1 градус тепла.Над российской столицей ожидается переменная облачность.

Ветер будет северным, с отдельными порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757–759 миллиметров ртутного столба.

В столичном регионе с полуночи воскресенья, 7 мая, до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

После периода похолодания в столице ожидается потепление. Кроме того, как минимум до 17 мая в Москве и области не планируется выпадение осадков. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобный погодный режим может увеличить риск возникновения пожаров.

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