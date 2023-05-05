По прогнозам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, жителей Москвы и Центральной России ожидает глубокое вторжение арктического холода 6 мая. Об этом пишет NEWS.ru.

По его словам, температура воздуха опустится ниже 10 градусов, а также ожидается мокрый снег и сильный северо-западный ветер. Однако уже к майским праздникам погода улучшится, и до 9 мая включительно не будет осадков.

Дневная температура воздуха 7 мая составит 8-10 градусов тепла, 8 мая потеплеет до плюс 11-13 градусов, а 9 мая достигнет уже 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил о заморозках до минус 4 градусов в некоторых регионах страны и интенсивных осадках в Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее.