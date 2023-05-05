$76.82-1.7984.91-2.09

Синоптик предупредил москвичей о глубоком вторжении арктического холода

По прогнозам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, жителей Москвы и Центральной России ожидает глубокое вторжение арктического холода 6 мая. Об этом пишет NEWS.ru.

По его словам, температура воздуха опустится ниже 10 градусов, а также ожидается мокрый снег и сильный северо-западный ветер. Однако уже к майским праздникам погода улучшится, и до 9 мая включительно не будет осадков.

Дневная температура воздуха 7 мая составит 8-10 градусов тепла, 8 мая потеплеет до плюс 11-13 градусов, а 9 мая достигнет уже 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил о заморозках до минус 4 градусов в некоторых регионах страны и интенсивных осадках в Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее.

По его словам, первая декада мая в российской столице будет прохладно, а потепление придет не раньше второй декады мая.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий