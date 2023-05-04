Синоптики предупредили москвичей о заморозках

Метеорологи предупредили, что в четверг, 4 мая, в Москве ожидается похолодание с ночными заморозками. В ближайшие дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом пишет РИА «Новости».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что в пятницу, 5 мая, температура воздуха днем будет в диапазоне от +11° до +12°, что ниже климатической нормы на 3-4 градуса.

В субботу в столицу вторгнутся холодные воздушные массы из приполярных регионов. В результате, в воскресенье ночью ожидаются заморозки, днем температура прогреется до +7°.

По данным синоптика, такая погода обычно наблюдается в столичном регионе в начале апреля.