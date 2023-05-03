Метеоролог дал прогноз, какая погода ждет россиян 9 мая

«Не будет жуткого холода в Москве и в Санкт-Петербурге 9 мая, но, к сожалению, не будет жары и в Екатеринбурге. С ней повезет Новосибирску, Кемерово и Барнаулу. На Урале до воскресенья 7 мая стоит жаркая погода, около +25 градусов. 8 мая она начнет меняться. Весьма значительно понизится температура. Я думаю, что на 10-12 градусов. В Екатеринбурге 8 мая всего лишь +12, +14, 9 мая уже +10, +12. Плюс, на Средний Урал все-таки придут небольшие дожди. А волна тепла пойдет дальше. 9 мая +25, а может быть даже +27, +29 градусов ожидается в Новосибирске, Кемерово, Барнауле. В Москве с утра 9 мая еще холодно, днем максимальная температура вполне может приблизиться к +14 градусам. В Санкт-Петербурге ожидается +15 градусов», — дал прогноз Александр Шувалов.