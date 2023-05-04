В Москве ожидаются облачная погода и до 15 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет 13-15 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.