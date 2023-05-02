Прогноз погоды: Вильфанд назвал срок возвращения тепла в Москву
Тепло вернется в Москву не ранее середины мая. Как сообщает «Лента.ру», такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Согласно ожиданиям синоптика, 2 мая температура воздуха в столице будет ниже нормы всего на 1,5-2 градуса, а 3 мая будет близка к норме — от 17 до 20 градусов. Однако начиная с четверга, 4 мая, температура будет падать на два градуса в день.
«Температура будет ниже нормы на пять градусов — это совсем апрельская погода. Затем, по предварительным расчетам, будет постепенное повышение, но все равно до привычных майских значений далеко», — заявил Вильфанд.
Он добавил, что таким образом тепло в столицу вернется не раньше середины мая. Следовательно, продолжение майских выходных станет довольно прохладным.