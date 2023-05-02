Согласно ожиданиям синоптика, 2 мая температура воздуха в столице будет ниже нормы всего на 1,5-2 градуса, а 3 мая будет близка к норме — от 17 до 20 градусов. Однако начиная с четверга, 4 мая, температура будет падать на два градуса в день.