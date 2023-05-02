Россиянам пообещали сильные дожди и похолодание

В нескольких регионах России ожидаются сильные дожди и холодная погода
Заморозки до минус 4 градусов прогнозируются в регионах центра России. Краснодарский край, Ростовскую область и Адыгею ожидают интенсивные осадки в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Курской, Орловской, Белгородской, Брянской, Липецкой областях прогнозируются заморозки до 1-4 градусов в ближайшие ночи. К концу недели температура в этих регионах будет ниже нормы на 5 градусов, то есть это будет погода, соответствующая середине или даже началу апреля в центре европейской России", - сказал он.
По словам Вильфанда, на юге страны в это время ожидаются интенсивные осадки.
"В Краснодарском крае 2 мая, исключая Сочи, весь день сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер до 22 м/с. Это приводит к повышению уровня воды в реке Кубань. В Адыгее аналогичная погода. В Ростовской области прогнозируется сильный дождь,", - сообщил он.