Россиянам пообещали сильные дожди и похолодание

"В Курской, Орловской, Белгородской, Брянской, Липецкой областях прогнозируются заморозки до 1-4 градусов в ближайшие ночи. К концу недели температура в этих регионах будет ниже нормы на 5 градусов, то есть это будет погода, соответствующая середине или даже началу апреля в центре европейской России", - сказал он.