В МЧС предупредили жителей Ульяновской области об аномальной жаре

При этом уже во вторник в регионе похолодает до +10 градусов.

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В понедельник, 1 мая, в Ульяновской области ожидается аномальная жара до +30 градусов. Об этом сообщают Главные новости Ульяновска со ссылкой на МЧС по региону.

По данным регионального гидрометцентра, днем в понедельник, 1 мая, в Ульяновской области по левобережью ожидается до +30 градусов жары, в связи с чем объявлен «желтый» уровень опасности.