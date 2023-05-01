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В МЧС предупредили жителей Ульяновской области об аномальной 30-градусной жаре 1 мая

При этом уже во вторник в регионе похолодает до +10 градусов.

В МЧС предупредили жителей Ульяновской области об аномальной жаре
© freepic

В понедельник, 1 мая, в Ульяновской области ожидается аномальная жара до +30 градусов. Об этом сообщают Главные новости Ульяновска со ссылкой на МЧС по региону.

По данным регионального гидрометцентра, днем в понедельник, 1 мая, в Ульяновской области по левобережью ожидается до +30 градусов жары, в связи с чем объявлен «желтый» уровень опасности.

При этом уже во вторник в регионе похолодает до +10 градусов.

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