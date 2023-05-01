Жителей Москвы предупредили о дожде 1 мая

В понедельник, 1 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Также в столице прогнозируется кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

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По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов, по области – от 9 до 14 градусов. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.