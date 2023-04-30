Москвичам рассказали о погоде 30 апреля

Прогноз погоды: Москвичам пообещали дождь в последний день апреля
Жителей столицы ждет пасмурная и дождливая погода в последний день апреля. Местами ожидается и дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Днем температура достигнет +14…+16 градусов», – отмечают синоптики.
В области синоптики обещают до 17 градусов тепла, а ночью похолодание до 2 градусов. В столице день тоже закончится достаточно резким похолоданием – 5 градусами тепла. 30 апреля в Москве ожидается сильный ветер – до 11 метров в секунду, при этом достаточно прохладный – северо-восточный. Синоптики на сайте Гидрометцентра также предупреждают о том, что в течение дня порывы ветра могут доходить и до 15 метров в секунду.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что синоптики озвучили прогноз на майские праздники в России.