Москвичам рассказали о погоде 30 апреля

В области синоптики обещают до 17 градусов тепла, а ночью похолодание до 2 градусов. В столице день тоже закончится достаточно резким похолоданием – 5 градусами тепла. 30 апреля в Москве ожидается сильный ветер – до 11 метров в секунду, при этом достаточно прохладный – северо-восточный. Синоптики на сайте Гидрометцентра также предупреждают о том, что в течение дня порывы ветра могут доходить и до 15 метров в секунду.